Они ждут квартир с 2013 года.

Челябинского застройщика ООО "Град" заподозрили в хищении средств дольщиков. Материалы прокурорской проверки переданы следователям - возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (хищение в особо крупном размере)

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, "Град" обязался возвести дом на Доваторов, 46 на средства дольщиков. Денег было достаточно, однако многоэтажку до сих пор не построили. Предполагается нецелевое расходование 75,8 миллиона рублей.

В мае 2016 года Арбитражный суд области признал застройщика банкротом. В реестр кредиторов третьей очереди были включены три участника долевого строительства на сумму более 1,3 миллиона рублей, еще 76 дольщиков попали в реестр требований о передаче жилья (на сумму более 300 миллионов рублей).

Стоит добавить, что 14 января 2017 года обманутые дольщики, ждущие своих квартир с 2013 года, проводили митинг на Алом поле.

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