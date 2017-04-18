СКР раскрыл детали преступления.

Следователи рассказали подробности убийства 30-летней Ирины Вахрушевой.

Вечером 15 апреля 2017 года женщина вышла из своей квартиры на Уральских Рабочих и позвонила подруге, к которой направилась в гости. Во время разговора на нее напал неизвестный мужчина. Он потащил Ирину в подвал дома, угрожая ей ножом и применив электрошокер. Подвал оказался закрыт - злоумышленник надругался над женщиной у входа и зарезал ее.

Труп он бросил в багажник своей машины, вывез в лес в районе 329 километра Серовского тракта и закопал

В поисках Ирины принимали участие родственники, полиция и волонтеры. Ее тело нашли накануне.

По подозрению в убийстве задержали 34-летнего ранее судимого жителя Екатеринбурга. Его доставили в Верхнюю Пышму для допроса. Сначала мужчина отрицал причастность к совершению преступления, однако вскоре написал явку с повинной. В понедельник в ходе следственного эксперимента он подробно рассказал, как убил женщину.

Решается вопрос об аресте злоумышленника. Мотив убийства устанавливается.

Новости по теме:

В Верхней Пышме задержан предполагаемый убийца пропавшей женщины