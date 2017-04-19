×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Облсуд берется за дело об убийстве 4 человек в МонетномСегодня в 17:55

  • Текст

Обвиняемому грозит пожизненный срок.

20 апреля 2017 года в Свердловском облсуде стартует процесс по делу об убийстве четырех человек в поселке Монетный. На скамье подсудимых - 46-летний житель Березовского Юргис Багауыв, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Вечером 25 декабря 2016 года в частном доме на улице Советской выпивала компания из пяти человек. Собутыльники поругались. Один из них дождался, когда все уснут, и зарубил остальных. Трупы он бросил в подпол и поджег дом. Убитых нашли спустя четыре дня, через неделю поймали злоумышленника.

Ранее Багауыв был неоднократно судим, в том числе за убийство. Он признан вменяемым. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Новости по теме:
Свердловчанина будут судить за убийство 4 человек

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кто его купит? Он же памятник!

Кто его купит? Он же памятник!

Государство бессильно спасти старину.

Что не спросит Навальный у Медведева

Что не спросит Навальный у Медведева

С трибуны парламента.

Матч-реванш губернатора

Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×