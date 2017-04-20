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ФСБ поймала причастного к теракту в Санкт-ПетербургеСегодня в 14:13

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При нем была боевая граната.

Чекисты задержали в Москве 28-летнего Акрама Азимова - старшего брата одного из организаторов взрыва в петербургском метро. У него при себе была боевая граната.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСБ, задержанный помогал пересылать деньги на подготовку теракта. Кроме того, он был одним из организаторов канала связи с эмиссарами международных террористических организаций.

Мужчину доставили в следственный комитет. Сейчас устанавливается его роль в совершении преступления. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.

На данный момент в числе фигурантов уголовного дела 10 человек, добавили в пресс-службе СКР.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Бомба взорвалась в одном из вагонов между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибли 14 человек, десятки были ранены.

Спустя некоторое время на станции "Площадь Восстания" была обнаружена еще одна бомба. Ее обезвредили.

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