До октября.

Копейский городской суд продлил до 10 октября 2017 года домашний арест бывшему мэру Вячеславу Истомину. Решение было принято в рамках прошедших 24 апреля предварительных слушаний по уголовному делу экс-чиновника, пояснила "Уралинформбюро" помощник судьи Оксана Петренко. Следующее заседание назначено на 4 мая.

Истомина обвиняют в получении более 2 миллионов рублей взяток за лоббирование интересов местных предпринимателей. В конце прошлой недели сотрудники областного полицейского глава приходили в администрацию Копейска с обыском. Не исключено, что полиция работала "по следам" противозаконной деятельности бывшего главы города.