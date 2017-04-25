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Экс-главу Копейска оставили под арестом24 апреля в 18:44

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До октября.

Копейский городской суд продлил до 10 октября 2017 года домашний арест бывшему мэру Вячеславу Истомину. Решение было принято в рамках прошедших 24 апреля предварительных слушаний по уголовному делу экс-чиновника, пояснила "Уралинформбюро" помощник судьи Оксана Петренко. Следующее заседание назначено на 4 мая.

Истомина обвиняют в получении более 2 миллионов рублей взяток за лоббирование интересов местных предпринимателей. В конце прошлой недели сотрудники областного полицейского глава приходили в администрацию Копейска с обыском. Не исключено, что полиция работала "по следам" противозаконной деятельности бывшего главы города.

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