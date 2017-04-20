"По следам" бывшего мэра.

В администрации Копейска прошли обыски. Старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков рассказал "Уралинформбюро", что по его информации этим занимались сотрудники полиции. В областном ГУ МВД информацию опровергать не стали, но и от комментариев пока воздержались.

В мэрии также не смогли прояснить ситуацию. "Я спрашивал. У нас администрация большая, но никто не в курсе. В Миассе это все проводилось масштабно и на виду, а у нас могли и не заметить", - пояснил начальник управления по связям с общественностью горадминистрации Виктор Хасаншин.

Не исключено, что полиция работала "по следам" бывшего главы города Вячеслава Истомина. Экс-чиновника обвиняют в получении более 2 миллионов рублей взяток за лоббирование интересов местных предпринимателей. В ходе расследования уголовного дела Истомин отказался от полномочий мэра.

Накануне обыски также проводились в администрации Миасса. Следователи УЭБиПК главка проверяли законность сделок с муниципальной землей за период с 2015 года. А сегодня задержали местного бизнесмена Владимира Мурашкина, который известен как неофициальный советник главы города Геннадия Васькова.