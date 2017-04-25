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Двое магнитогорцев сели на 34 года за убийство вьетнамки24 апреля в 18:48

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Ради денег.

24 апреля 2017 года Челябинский облсуд вынес приговор двум жителям Магнитогорска, признав их виновными в убийстве гражданки Вьетнама и разбое. Каждый из них проведет 17 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Преступление было совершено днем 20 марта 2016 года. Подсудимые пригласили женщину к себе в машину, чтобы обменять крупную сумму валюты. Они накинули на голову иностранке полиэтиленовый пакет и начали душить ремнем безопасности. Когда женщина перестали подавать признаки жизни, злоумышленники вывезли тело в безлюдное место и сожгли.

Мужчины присвоили 24 тысячи долларов, два мобильных телефона и документы. Похищенные деньги они обменяли на 1,6 миллиона рублей.

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