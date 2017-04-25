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В Челябинске поймали предполагаемого убийцу покупателя в алкомаркетеСегодня в 09:40

  • Текст

Решается вопрос об аресте.

В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в алкомаркете "Красное и Белое" на улице Петра Столыпина. Им оказался 46-летний местный житель, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Преступление было совершено вечером 20 апреля 2017 года. Двое покупателей повздорили, и один из них вонзил нож в грудь другому. Злоумышленник скрылся.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

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