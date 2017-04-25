Врач - в реанимации.

Челябинские следователи возбудили уголовное дело по факту лишения свободы врача, приехавшего по вызову. Педиатра заперла в квартире мать больной девочки, к которой пришел врач.

Инцидент произошел 22 апреля. Женщина осталась недовольна работой педиатра и, заперев женщину в квартире, сорвала с нее халат, надела ей на голову, после чего вытолкнула за дверь. После пережитого стресса у педиатра случился гипертонический криз, развившийся в инсульт, сейчас она - в реанимации.

Напавшей на врача женщине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

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