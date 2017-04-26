С ружьем и ножом.

Следователи раскрыли двойное убийство в Советском районе Югры.

По данным следствия, 24 апреля 2017 года на заимку, охраняемую сторожем, прибыл ее владелец с двумя приятелями. Вечером во время застолья хозяин повздорил со сторожем. Последний ушел ночевать в сторожку, а остальные легли в доме.

Около 3 часов ночи сторож вернулся в дом, прихватив ружье и нож. Он открыл стрельбу по мужчинам, а когда те попытались выхватить оружие, мужчина пустил в ход нож. Однако один из раненых смог забрать ружье и выстрелить в нападавшего.

В результате - двое убитых, двое раненых. Выжившие вызвали помощь по спутниковой связи. Их доставили на вертолете в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

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