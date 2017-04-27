И инсценировку ограбления.

В Дзержинский райсуд Нижнего Тагила передано уголовное дело в отношении бывшего инкассатора и его знакомого. Мужчины обвиняются в краже более миллиона рублей и инсценировке ограбления, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Преступление было совершено 17 февраля 2017 года на улице Орджоникидзе. В тот день инкассатор забрал на одном из предприятий сумку с деньгами и вышел из здания через запасной вход. Мужчина перекинул мешок через забор, где добычу поджидал его подельник на автомобиле.

Затем инкассатор инсценировал ограбление: он вернулся в подъезд здания, покатался на полу (чтобы на одежде остались следы грязи) и вышел на улицу к спецавтомобилю. Там он сообщил старшему группы, что неизвестный ударил его электрошокером - инкассатор якобы потерял сознание, а когда очнулся - деньги исчезли.

Мужчина написал заявление в полицию. Однако в ходе допроса сознался, что сам подстроил ограбление из-за низкой зарплаты.

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