Тагильского экс-инкассатора будут судить за кражу миллионаСегодня в 11:46
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И инсценировку ограбления.
В Дзержинский райсуд Нижнего Тагила передано уголовное дело в отношении бывшего инкассатора и его знакомого. Мужчины обвиняются в краже более миллиона рублей и инсценировке ограбления, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Преступление было совершено 17 февраля 2017 года на улице Орджоникидзе. В тот день инкассатор забрал на одном из предприятий сумку с деньгами и вышел из здания через запасной вход. Мужчина перекинул мешок через забор, где добычу поджидал его подельник на автомобиле.
Затем инкассатор инсценировал ограбление: он вернулся в подъезд здания, покатался на полу (чтобы на одежде остались следы грязи) и вышел на улицу к спецавтомобилю. Там он сообщил старшему группы, что неизвестный ударил его электрошокером - инкассатор якобы потерял сознание, а когда очнулся - деньги исчезли.
Мужчина написал заявление в полицию. Однако в ходе допроса сознался, что сам подстроил ограбление из-за низкой зарплаты.
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