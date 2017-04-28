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Прокурор требует 3,5 года для СоколовскогоСегодня в 12:35

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За экстремизм.

28 апреля 2017 года в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга состоялись прения сторон по делу ловца покемонов Руслана Соколовского. Гособвинение запросило для 22-летнего блогера 3,5 года колонии общего режима, сообщил "Уралинформбюро" адвокат Алексей Бушмаков.

Соколовскому вменяют экстремизм, оскорбление чувств верующих и незаконное использование спецсредств. По версии следствия, за 3 года он выложил 9 провокационных видеороликов на своем канале в YouTube. Скандальную известность он получил летом 2016 года, когда выложил сюжет о ловле покемонов в Храме-на-Крови. Видеокадры сопровождались язвительными комментариями и ненормативной лексикой.

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