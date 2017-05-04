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"Гроза с Пионерского" расплатился с избитым общественникомСегодня в 18:32

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Потерпевший просит для него мягкое наказание.

Екатеринбургский автохам Игорь Новоселов, которого судят за избиение общественника Владимира Рудякова, возместил ущерб потерпевшему. В ходе сегодняшнего судебного заседания адвокат "грозы с Пионерского" приобщил к материалам дела соответствующую расписку. Потерпевший попросил наказание для Новоселова, не связанное с лишением свободы, передает "Уралинформбюро".

По данным следствия, в июне 2015 года Новоселов работал коллектором. Он перепутал адрес должника и ворвался с коллегами в квартиру Рудякова. Общественника избили, однако спустя некоторое время поняли, что обознались. Потерпевшему предложили в качестве компенсации ящик пива. Однако Рудяков написал заявление в полицию. Накануне во время допроса в суде он сообщил, что согласен на денежную компенсацию в размере 14 тысяч 999 рублей 99 копеек.

Следующее заседание состоится 11 мая.

Следует отметить, что в начале апреля Кировский суд вынес приговор по делу об избиении таксиста. Новоселова признали виновным в хулиганстве, побоях и угрозе убийством, дав ему 2 года колонии.

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