"Гроза с Пионерского" расплатился с избитым общественникомСегодня в 18:32
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Потерпевший просит для него мягкое наказание.
Екатеринбургский автохам Игорь Новоселов, которого судят за избиение общественника Владимира Рудякова, возместил ущерб потерпевшему. В ходе сегодняшнего судебного заседания адвокат "грозы с Пионерского" приобщил к материалам дела соответствующую расписку. Потерпевший попросил наказание для Новоселова, не связанное с лишением свободы, передает "Уралинформбюро".
По данным следствия, в июне 2015 года Новоселов работал коллектором. Он перепутал адрес должника и ворвался с коллегами в квартиру Рудякова. Общественника избили, однако спустя некоторое время поняли, что обознались. Потерпевшему предложили в качестве компенсации ящик пива. Однако Рудяков написал заявление в полицию. Накануне во время допроса в суде он сообщил, что согласен на денежную компенсацию в размере 14 тысяч 999 рублей 99 копеек.
Следующее заседание состоится 11 мая.
Следует отметить, что в начале апреля Кировский суд вынес приговор по делу об избиении таксиста. Новоселова признали виновным в хулиганстве, побоях и угрозе убийством, дав ему 2 года колонии.
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