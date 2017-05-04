"Крышевавшего" игорный зал.

В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего и.о. начальника отдела полиции "Тракторозаводский" Евгения Менделя. Он подозревается в получении взятки за "крышевание" игорного зала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в 2016 года Мендель получил 800 тысяч рублей от организатора игорной деятельности за предупреждение о проверках. Преступление было раскрыто сотрудниками регионального УФСБ и управления собственной безопасности южноуральского ГУ МВД. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Ранее суд вынес приговор двум женщинам - организаторам азартных игр. Они получили по 1,5 года условно.

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