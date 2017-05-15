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Юревич избежал арестаСегодня в 11:07

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У следователей есть 3 дня на обжалование.

Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство о заочном аресте бывшего главы Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взятки и подстрекательстве к клевете.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции, решение может быть обжаловано до 17 мая включительно. На сегодняшний день таких заявлений от прокуратуры не поступало.

Экс-губернатора обвиняют в получении взятки в 26 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко, а также в распространении клеветы на бывшего главу Челябинского облсуда Федора Вяткина. Делом занимается Четвертое следственное управление ГСУ СКР. Сам Юревич сейчас находится в Лондоне, откуда, кстати, подозреваемых не экстрадируют в Россию.

Ранее по теме:
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