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Следователей не убедила английская справка ЮревичаСегодня в 16:00

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Адвокат экс-губернатора протестует.

Екатеринбургские следователи отказались считать предоставленную экс-главой Челябинской области Михаилом Юревичем справку о лечении в английской больнице уважительной причиной для неявки на допрос. Адвокат подследственного полагает, что правоохранители не вправе выносить такие оценки, сообщает "Уралинформбюро".

"Следователь прислал постановление о том, что полученные в английском госпитале медицинские заключения не являются уважительной причиной отсутствия Михаила Юревича в Екатеринбурге, и просит согласовать дату прибытия. Мы будем обжаловать данное постановление в Ленинском суде Екатеринбурга, так как следователь не является медиком, экспертом и не может оспаривать медицинские документы, поэтому его поведение достаточно странно", - цитирует ТАСС адвоката Игоря Трунова.

М.Юревич обвиняется в получении взятки в 26 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, а также в распространении клеветы на бывшего главу Челябинского облсуда Федора Вяткина. 10 апреля 2017 года экс-губернатор должен был явиться на допрос в Екатеринбург, но вместо этого отправился сначала на обследование в Англию, а потом на лечение в Израиль. Следователи пригрозили объявить Юревича в международный розыск.

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