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Замглавы Арамиля посажен под арестСегодня в 11:11

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Домашний.

Сысертский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте заместителя главы Арамиля Александра Мельникова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского областного суда, чиновник пробудет под замком до 13 июля 2017 года.

Ранее сообщалось, что Мельников был задержан правоохранительными органами по подозрению в вымогательстве взятки - чиновник якобы требовал от местного предпринимателя Захара Ивачева квартиру в обмен на лоббирование бизнес-интересов его строительной компании - ООО ИГК "Лоджик Девелопмент".

Ранее по теме:
Вице-мэр Арамиля задержан по подозрению в вымогательстве

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