Педагогу грозит 10 лет лишения свободы.

Златоустовский городской суд начал рассматривать дело против педагога местной элитной школы, обвиняемой в издевательствах над первоклассниками. На заседании 16 мая 2017 года прокурор огласил обвинительное заключение в отношении Татьяны Порсевой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Учителя начальных классов обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетних и жестоком обращении с детьми.

"Порсева проявляла жестокость к малолетним ученикам, сжимала детям уши, толкала их, наносила удары руками, линейкой, тетрадью, шахматной доской по голове, лицу, в область грудной клетки, бросала вещи учеников, рвала их тетради, оскорбляла, отказывала в просьбе выйти в туалет, лишала отдыха на перемене, насильно заставляла принимать пищу, мыть за ней грязную посуду", - рассказала помощник председателя суда Гульфира Крылова. Подсудимая свою вину не признает.

Анонимное заявление на педагога написали родители ее учеников. Дело закрывали из-за недостатка доказательств, но позднее возобновили. Учителю грозит до 10 лет лишения свободы.

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