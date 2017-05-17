Которую та снимала.

В суд направлено дело в отношении 66-летней жительницы Ноябрьска. Она обвиняется в убийстве хозяйки снимаемой ей квартиры, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено днем 3 марта 2017 года. Женщины распивали алкоголь и поссорились. Обвиняемая ударила 52-летнюю оппонентку ножом в шею. Та скончалась на месте.

Скорую помощь вызвал муж обвиняемой, которой находился в соседней комнате.



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