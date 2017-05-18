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Челябинский облсуд признал законными обыски в коттедже Юревича 17 мая в 18:08

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Защита пожалуется в ЕСПЧ.

Челябинский облсуд признал законными обыски в коттедже бывшего главы Южного Урала Михаила Юревича, обвиняемого во взяточничестве и подстрекательстве к клевете.

Оперативные мероприятия в доме экс-губернатора санкционировал Центральный райсуд Челябинска, но защита подала апелляцию. Как рассказали "Уралинформбюро" в областной инстанции, вердикт оставлен в силе - адвокаты намерены обжаловать его в Европейском суде по правам человека.

Коттедж Юревича в элитном поселке Тарасовка обыскали 29 марта. Опального политика обвиняют в получении взятки в 26 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко, а также в распространении клеветы на бывшего главу Челябинского облсуда Федора Вяткина. Делом занимается Четвертое следственное управление ГСУ СКР. Сам Юревич сейчас находится в Лондоне на медицинском обследовании.

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