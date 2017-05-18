Екатеринбуржец попал под "уголовку" за выброшенных с балкона животныхСегодня в 15:49
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Пятерых котят, щенка и кролика.
Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по подозрению в жестоком обращении с животными.
По свидетельству очевидцев, 12 мая на улице Новой мужчина с балкона третьего этажа выбросил щенка, пятерых котят и кролика. Выживших животных разобрали прохожие. Несколько котят и собака скончались.
Полиция уже установила личность подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель, ранее судимый за убийство, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. При опросе он вел себя неадекватно, заверял, что у него вообще не было домашних животных. Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев.
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