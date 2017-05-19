Он оставил без денег вдову ветерана ВОВ.

Уйский райсуд вынес приговор депутату Ларинского сельского поселения Василию Выдрину, похитившему у 89-летней женщины - вдовы ветерана ВОВ миллион рублей. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Он проведет 3 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В 2015 году пенсионерка получила миллионную субсидию на покупку жилья. Выдрин, ее дальний родственник, предложил свою помощь. Женщина подписала доверенность, по которой народный избранник приобрел без ее ведома квартиру на 5 этаже дома без лифта.

Узнав об этом, пенсионерка заметила, что не сможет подниматься по лестницам так высоко. Тогда Выдрин продал квартиру, а деньги потратил на свои нужды.

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