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Прокуроры обжаловали отказ об аресте Юревича18 мая в 20:06

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Заявление рассмотрят завтра.

Прокуроры подали апелляцию на отказ Ленинского райсуда Екатеринбурга в заочном аресте экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Свердловский облсуд рассмотрит заявление 19 мая, передает "Уралинформбюро".

Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователей 12 мая.

Стоит напомнить, что экс-губернатор Южного Урала обвиняется в получении взятки в 26 миллионов рублей от бывшего министра здравоохранения Виталия Тесленко, а также в распространении клеветы на экс-главу Челябинского облсуда Федора Вяткина. Делом занимается Четвертое следственное управление ГСУ СКР.

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