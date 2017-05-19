Изнасилование мужчина отрицает.

Обвиняемый в расправе над 14-летней екатеринбурженкой прошел полиграф - детектор лжи подтвердил его причастность к изнасилованию и убийству. При этом сам обвиняемый отрицает факт надругательства над девочкой, признавшись только в ее убийстве, сообщил "Уралинформбюро" руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел свердловского СУ СКР Сергей Мальцев.

Преступление было совершено в сентябре 2011 года. Школьница ушла гулять с друзьями и не вернулась. На следующее утро прохожие обнаружили ее изрезанное тело на школьном стадионе на улице Белореченской. Экспертиза показала, что девочка была изнасилована.

Предполагаемого убийцу задержали лишь спустя 5,5 лет - 10 мая 2017 года.

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