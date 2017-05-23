За отказ от проверки на алкоголь накажут строжеСегодня в 10:43
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Чем за пьянку за рулем.
МВД предложило ужесточить наказание для водителей за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Отказникам грозит более высокий штраф (35 тысяч рублей вместо 30) и лишение водительского удостоверения на 3 года, тогда как уличенные в употреблении спиртного не имеют права садиться за руль в течение 1,5-2 лет.
Соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях размещены на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает "Уралинформбюро".
В МВД считают, что принятие законопроекта положительно скажется на повышении безопасности дорожного движения. По данным ведомства, в 2016 году от освидетельствования отказались 4288 водителей с признаками опьянения - участники ДТП, в которых 193 человека погибли, еще 6 114 пострадали. Общее же число отказов от проверки на трезвость превысило за год 247 тысяч.
Кроме того, как поясняют в министерстве, новая практика позволит выявлять наркоманов, которые отказываются от проверки, чтобы не попасть на учет в наркодиспансер, сообщает газета "Коммерсантъ".
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