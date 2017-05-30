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Погубившего двух школьниц екатеринбуржца отправили за решеткуСегодня в 13:32

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На 2 месяца.

Белоярский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте на 2 месяца мужчины, подозреваемого в смертельном наезде на двух школьниц. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

ДТП произошло 27 мая в 22.30 на дороге станция Глубокая - Бобровский вблизи Заречного. Двух девочек (14 и 15 лет) насмерть сбила Honda S-MX.

После наезда водитель – 54-летний житель Екатеринбурга - скрылся с места происшествия. Его задержали на даче друзей в городе Березовском.

Медосвидетельствование показало, что мужчина был сильно пьян. Поначалу на него составили административный протокол за оставление места аварии (ч.2 ст.12.27 КоАП РФ). По этому обвинению он был арестован на 12 суток.

Кроме того, в отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Теперь решается вопрос о предъявлении ему обвинения по этой статье, добавили в региональном СУ СКР.

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Пьяный екатеринбуржец на Honda насмерть сбил двух девочек

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