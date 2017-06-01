В колонию строгого режима.

Бывшего вице-мэра Чебаркуля Алексея Сафонова приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Кроме того, экс-чиновник должен будет выплатить штраф в размере 11,1 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в Миасском городском суде.

Сафонова признали виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Обвинение ему было предъявлено осенью 2014 года. Тогда чиновника не стали заключать под стражу, поскольку он внес залог в 1 миллион рублей.

В феврале 2015 года его задержали при попытке коммерческого подкупа "коммунального" омбудсмена Южного Урала Анатолия Вершинина. На тот момент уже бывший вице-мэр Чебаркуля якобы предлагал правозащитнику деньги за поддержку управляющей компании в конфликте с городской администрацией. 17 февраля Центральный райсуд Челябинска заключил Сафонова под стражу.

В ходе судебных разбирательств обвиняемого в связи с отсутствием состава преступления оправдали по ч.1 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп). По ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) уголовное преследование было прекращено из-за истечения срока давности.



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