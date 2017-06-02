И продаже их на сторону.

В Кургане задержана сотрудница медицинского центра, подозреваемая в краже дорогостоящих препаратов.

По версии следствия, женщина похитила 90 упаковок лекарств для ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом В и С (на 600 тысяч рублей). Она продавала их на сторону, а пациенты, имеющие право на бесплатное лечение, получали другие препараты либо вовсе оставались ни с чем.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД России по Курганской области, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества с использованием служебного положения). Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что с начала года по всей стране наблюдаются перебои с поставкой препаратов для лечения ВИЧ. Эксперты связывают это с переходом на централизованные закупки.