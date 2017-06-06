Ролик признали порнографическим.

Суд вынес приговор 28-летнему жителю Березовского, который распространил интимное видео с участием экс-возлюбленной. Мужчина признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении порноматериалов в Интернете Он проведет 3 года 20 дней в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, в июле 2015 года молодой человек снял на мобильник видео интимного характера с участием своей подруги. После расставания экс-бойфренд решил ей отомстить и выложил ролик в соцсеть, сделав его доступным для всех пользователей. Культурологическая экспертиза признала видео порнографическим.

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