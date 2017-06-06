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Следствие требует лишить Юревича денег и недвижимостиСегодня в 16:46

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Ходатайство об аресте рассмотрят 6 июня.

Центральный райсуд Челябинска рассмотрит 6 июня ходатайство следствия об аресте счетов и недвижимости экс-губернатора Южного Урала Михаила Юревича.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции, речь идет о восьми счетах в четырех банках и восьми объектах недвижимости.

Михаил Юревич обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с января 2011 по январь 2014 года ему было передано не менее 3,4 миллиарда рублей за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство бизнесменам. Ранее против опального политика было возбуждено дело о получении 26 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко. Также его обвинили в подстрекательстве к распространению клеветы против бывшего главы Челябинского облсуда Федора Вяткина.

24 мая 2017 года Свердловский облсуд принял решение о заочном аресте Юревича, который сейчас находится в Лондоне. "С момента пересечения им границы Российской Федерации либо экстрадиции он отправится под арест на 2 месяца", - уточнили в суде.

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