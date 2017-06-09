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Найденная в Челябинске отрезанная голова принадлежала женщинеСегодня в 17:00

  • Текст

Пожилой.

Найденная в Челябинске отрезанная голова принадлежала пожилой женщине, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР. Ее личность пока не установлена.

Пакет с человеческой головой и конечностями прохожие нашли на тротуаре на улице Куйбышева в ночь на 6 июня 2017 года. Останки уже разлагались, поэтому следователи даже не смогли сразу определить пол погибшей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее по теме:
В Челябинске прохожие нашли пакет с человеческой головой

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