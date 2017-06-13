Оглашение приговора затянется на сутки.

13 июня 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал экс-главу ФСИН России Александра Реймера и его подельников виновным в мошенничестве. В деле содержится около 133 томов, пишут федеральные СМИ. Вероятнее всего, оглашение приговора займет более суток.

Как ранее писало "Уралинформбюро", экс-глава ФСИН вместе с ближайшим окружением сколотил организованную преступную группу. В нее входили замдиректора ФСИН генерал-майор Николай Криволапов и директор ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" Виктор Определенов.

По данным следствия, в 2010-2012 годах обвиняемые похитили более 1,2 миллиарда рублей, которые были выделены из бюджета на покупку электронных браслетов. Сотрудники ФСИН не стали проводить открытый аукцион и заключили договор с самарской фирмой, принадлежащей давнему знакомому Реймера. При этом браслеты поставляли субподрядчики, а их стоимость была завышена в несколько раз. Часть изделий, оцененных в 100 с лишним тысяч рублей, не работали. Всего бюджету РФ был причинен ущерб на сумму более 2,7 миллиарда рублей.

Реймер получил от своего знакомого за помощь в хищении бюджетных средств 140 миллионов рублей наличными. Передача денег происходила в его рабочем кабинете.

Ранее прокуратура запросила для экс-главы ФСИН 9 лет колонии строгого режима и штраф в размере 1 миллиона рублей.

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