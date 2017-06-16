Прокурор просит 15 лет для экс-главы Кунашакского района15 июня в 16:45
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И штраф в 14 миллионов.
14 июня 2017 года в Кунашакском райсуде состоялись прения сторон по уголовному делу экс-главы района Вадима Закирова, обвиняемого в мошенничестве, получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Гособвинение запросило для него 15 лет колонии строгого режима и 14-миллионный штраф, передает "Уралинформбюро".
Сегодня прения продолжаются. Выступает сторона защиты.
По данным следствия, В.Закирова совершал преступления в 2010-2015 годах. В частности, он получил квартиру стоимостью 1,7 миллиона рулей за назначение одного из своих замов. Кроме того, подрядчик строительства газопровода вручил экс-главе 2 миллиона за своевременную оплату муниципалитетом работ. Еще 2,5 миллиона чиновник "заработал" на невыгодной покупке детсада в селе Кунашак. Кроме того, В.Закиров согласовал покупку по завышенной цене больницы и 24 квартир для детей-сирот.
Общий ущерб от действий чиновника следователи оценили в 18 миллионов рублей.
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