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Пропажа каслинского школьника вылилась в уголовное делоСегодня в 15:18

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По статье "Убийство".

По факту исчезновения 10-летнего мальчика в Каслях следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

10-летний Иван Котов пропал 14 июня. Последний раз его видели в библиотеке школы №25, где мальчик получил книги. Домой он не вернулся. Об этом в правоохранительные органы сообщила мать школьника.

Сейчас мальчика ищут более 100 сотрудников МЧС, правоохранительных органов и волонтеров. К поискам подключились специалисты из ГУ МВД России по Челябинской области и Зонального кинологического центра.

Приметы Ивана: рост 110-115 сантиметров, плотное телосложение, карие глаза, короткие темно-русые волосы. Мальчик был одет в оранжевую футболку с коротким рукавом, спортивные брюки синего цвета с белым лампасами по бокам, на ногах - темные кроссовки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ивана Котова, просят позвонить по телефонам 8 (35149) 2-23-72 или 02.

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В Каслях пропал 10-летний школьник

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