После секса.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю Евгению Беляшу, признав его виновным в убийстве 25-летней жительницы Новоуральска Кристины Яновой. Мужчина проведет 12 лет в колонии особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В 2016 году Кристина приехала в уральскую столицу на заработки, оставив дома мужа с маленьким сыном. По данным следствия, она познакомилась с Беляшом на сайте знакомств. 13 декабря женщина пришла в гости к подсудимому. После того, как мужчина отказался заплатить ей 20 000 рублей, произошла ссора, в ходе которой Беляш задушил гостью. Тело он вывез в лесополосу в районе Широкой Речки.

Труп женщины обнаружили спустя несколько дней.

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