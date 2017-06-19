Беспорядки длились несколько дней.

В Свердловский облсуд передано уголовное дело в отношении пяти воспитанников Рефтинского спецучилища закрытого типа. Их подозревают в организации и участии в массовых беспорядках, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, в конце августа - начале сентября 2016 года подростки в возрасте от 15 до 17 лет, недовольные правилами внутреннего распорядка, подговорили других воспитанников устроить погром и сбежать. В ходе беспорядков было уничтожено имущество на сумму более 250 тысяч рублей. Кроме того, малолетние преступники поколотили сотрудников учреждения.

В течение трех дней из спецучилища сбежали 50 воспитанников. Впоследствии их вернули назад.

Следует отметить, что в настоящее время идет суд над бывшим замдиректора спецучилища Сергеем Бакшаевым. Его обвиняют в истязаниях воспитанников.

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