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Водитель сбившего насмерть 7-летнего курганца автобуса мог затормозитьСегодня в 08:02

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Но не стал.

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который, управляя автобусом, допустил наезд на 7-летнего школьника. ДТП произошло 19 апреля 2017 года на перекрестке улиц Дзержинского и Машиностроителей. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В это время ПАЗ маршрута №32 поворачивал направо – в сторону пешеходного перехода, по которому шел школьник.

Впрочем, эта информация была известна уже на следующий после ДТП день. В результате расследования выяснилась одна важная деталь – 40-летний водитель автобуса мог предотвратить наезд, если бы применил экстренное торможение в момент возникновения опасности, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Уголовное дело в отношении мужчины (ч.3 ст.264 УК РФ – Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) направлено в суд. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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