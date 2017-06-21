Южноуральский экс-депутат сел на 12 лет за нападение на полицейскогоСегодня в 16:35
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И заплатит пострадавшему полмиллиона.
21 июня 2017 года Челябинский облсуд вынес приговор экс-депутату Уйского района от "Справедливой России" Евстафию Задельному. Он признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника полиции и проведет 12 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.
Преступление было совершено в ночь на 17 августа 2016 года. Патруль ГИБДД остановил бывшего народного избранника на трассе Чебаркуль - Магнитогорск. Мужчина был пьян. Во время составления протокола в патрульной машине он достал нож и вонзил его инспектору в грудь. На помощь коллеге поспешил второй полицейский, который вытащил Задельного и машины.
Пострадавшего госпитализировали. Со слов экс-депутата, он испугался, что задержание может плохо отразиться на его репутации.
Изначально уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), но затем его переквалифицировали на ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
В апреле 2017 года присяжные заседатели признали Задельного виновным и постановили, что он не заслуживает снисхождения.
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