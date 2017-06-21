Глава Миасса назвал прошедшие у него обыски "рядовым мероприятием"Сегодня в 17:02
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Задержали его подчиненную.
Администрация Миасса после прошедших 20 июня 2017 года обысков работает в обычном режиме, передает "Уралинформбюро".
"Из СМИ я узнал, что это в целом рядовое мероприятие при расследовании подобного рода дел взволновало горожан. Спешу успокоить: администрация вернулась в рабочий режим и продолжает решать стоящие перед ней задачи", - заявил глава города Геннадий Васьков.
Следователи при силовой поддержке сотрудников южноуральского УФСБ проводили выемку документов в кабинете и по месту жительства Васькова, после чего главу города увезли на допрос. Мероприятия проводились в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве при отчуждении земельных участков. Фигурантов в деле пока нет.
По данным СМИ, задержана подчиненная Васькова - начальник МУП "Архитектурно-планировочный центр" Татьяна Иванникова. В следственном комитете от комментариев воздержались.
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