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Глава Миасса назвал прошедшие у него обыски "рядовым мероприятием"Сегодня в 17:02

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Задержали его подчиненную.

Администрация Миасса после прошедших 20 июня 2017 года обысков работает в обычном режиме, передает "Уралинформбюро".

"Из СМИ я узнал, что это в целом рядовое мероприятие при расследовании подобного рода дел взволновало горожан. Спешу успокоить: администрация вернулась в рабочий режим и продолжает решать стоящие перед ней задачи", - заявил глава города Геннадий Васьков.

Следователи при силовой поддержке сотрудников южноуральского УФСБ проводили выемку документов в кабинете и по месту жительства Васькова, после чего главу города увезли на допрос. Мероприятия проводились в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве при отчуждении земельных участков. Фигурантов в деле пока нет.

По данным СМИ, задержана подчиненная Васькова - начальник МУП "Архитектурно-планировочный центр" Татьяна Иванникова. В следственном комитете от комментариев воздержались.

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