Возбуждено еще одно дело.

По факту убийства 5-летней девочки в Первоуральске возбуждено еще одно уголовное дело - по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Следователи дадут оценку действиям (бездействия) должностных лиц органов опеки и попечительства, а также инспекции по делам несовершеннолетних. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла вечером 22 июня 2017 года в квартире дома по проспекту Ильича. С ребенком расправился 56-летний дед. Он был пьян и сам сообщил в полицию о злодеянии. В настоящее время мужчина задержан, его ждет психиатрическая экспертиза.

Выяснилось, что над девочкой была оформлена временная опека со стороны ее тети - сестры погибшей матери ребенка. При этом органы опеки не проверили должным образом условия проживания женщины, ее образ жизни и круг общения. А в день трагедии тетя оставила ребенка с ранее судимым и часто выпивающим дедушкой.



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