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Участницу ритуальных убийств под Среднеуральском объявили в розыскСегодня в 16:08

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Она сбежала из-под домашнего ареста.

В федеральный розыск объявлена Татьяна Соловьева - сообщница осужденного за убийство 6 человек на Урале экс-милиционера Арсена Байрамбекова. Ее обвиняют в пособничестве на убийство двух и более лиц, сообщили "Уралинформбюро" в Верхнепышминском горсуде.

По данным следствия, Байрамбеков совершил два заказных убийства в 2003 и 2010 годах. А в 2014 году он увлекся оккультизмом. Вместе с ним обряды изучала Соловьева. Она оказала содействие в убийстве четырех человек в лесу под Среднеуральском: давала советы по выбору жертв, отвозила к месту преступления Байрамбекова и помогала заметать следы. Приговор экс-милиционеру вынесли в марте 2017 года. Он получил 13 лет 2 месяца колонии строгого режима (дело рассматривали в особом порядке, - прим.ред.).

Соловьева находилась под домашним арестом. 11 мая в Верхнепышминском горсуде должны были состояться предварительные слушания по делу, однако женщина скрылась.

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