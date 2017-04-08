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Создатель уральской "армии зомби" обжаловал приговор07 апреля в 17:06

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Ему дали 13 лет за убийство 6 человек.

Экс-милиционер Арсен Байрамбеков, осужденный за убийство шести человек, обжаловал приговор. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в Верхнепышминском горсуде.

Также апелляционные жалобы подали потерпевшие - их не устроил слишком мягкий вердикт.

По данным следствия, в 2003 и 2010 годах Байрамбеков совершил два заказных убийства екатеринбургских предпринимателей. В 2014 году он увлекся оккультизмом, зарезал четырех бомжей и проводил обряды, чтобы превратить убитых в зомби. Три экспертизы признали мужчину вменяемым.

Изначально Байрамбекову грозило пожизненное заключение, но он пошел на сделку со следствием, и дело рассматривалось в особом порядке (предполагает, что наказание составит не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.). 10 марта суд отправил его на 13 лет 2 месяца в колонию строгого режима.

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