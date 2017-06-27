×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Обвиняемым в убийстве Немцова 27 июня вынесут вердиктСегодня в 08:51

  • Текст

Присяжные заседатели.

27 июня в Московском окружном суде коллегия присяжных заседателей вынесет вердикт пятерым обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова - Зауру Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Тамерлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву, передает "Уралинформбюро".

Пятью днями ранее судья Юрий Житников в своем напутственном слове призвал присяжных принять решение, полагаясь на свое внутреннее убеждение и здравый разум. Также он напомнил, на какие вопросы присяжным предстоит ответить. Главный из них - виновен ли Заур Дадаев в убийстве Немцова, которое он совершил совместно с четырьмя другими подсудимыми. Второй по значимости вопрос - заслуживают ли обвиняемые снисхождения в случае признания их вины.

Следует отметить, что в ходе судебных прений представители потерпевших выразили уверенность в виновности четырех из пяти подсудимых. Сомнение у них вызывает Хамзат Бахаев, вина которого, как считают представители семьи Немцова, не доказана, пишет ТАСС.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. Предполагаемым заказчиком преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. С ноября 2015 года он находится в международном розыск, обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.

Ранее по теме:
Дадаев открестился от убийства Немцова

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×