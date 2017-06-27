Присяжные заседатели.

27 июня в Московском окружном суде коллегия присяжных заседателей вынесет вердикт пятерым обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова - Зауру Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Тамерлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву, передает "Уралинформбюро".

Пятью днями ранее судья Юрий Житников в своем напутственном слове призвал присяжных принять решение, полагаясь на свое внутреннее убеждение и здравый разум. Также он напомнил, на какие вопросы присяжным предстоит ответить. Главный из них - виновен ли Заур Дадаев в убийстве Немцова, которое он совершил совместно с четырьмя другими подсудимыми. Второй по значимости вопрос - заслуживают ли обвиняемые снисхождения в случае признания их вины.

Следует отметить, что в ходе судебных прений представители потерпевших выразили уверенность в виновности четырех из пяти подсудимых. Сомнение у них вызывает Хамзат Бахаев, вина которого, как считают представители семьи Немцова, не доказана, пишет ТАСС.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. Предполагаемым заказчиком преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. С ноября 2015 года он находится в международном розыск, обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.



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