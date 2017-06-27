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Перед судом предстанет погубивший двух челябинцев бесправникСегодня в 13:52

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Он сбил их на "зебре".

В суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Челябинска, который на ВАЗе сбил насмерть двух человек на "зебре", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Авария произошла в ночь на 19 марта 2017 года на проспекте Комарова. Пьяный водитель ехал с превышением скорости и не затормозил перед пешеходным переходом. С места ДТП он скрылся, через 15 минут его задержали на улице Марченко. Как выяснилось, ранее мужчина был лишен прав за пьяное вождение.

Родственники погибших требуют с обвиняемого 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее по теме:
В Челябинске пьяный бесправник сбил насмерть двух мужчин

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