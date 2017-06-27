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Бывший вице-мэр Чебаркуля ответит в суде за взяточничествоСегодня в 11:51

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И злоупотребление полномочиями.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы администрации Чебаркуля. Олега Соловьева обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. После того, как прокуратура утвердит обвинительное заключение, материалы дела будут направлены в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в 2016 году Соловьев получил от местного коммерсанта взятку в виде услуг на сумму более 100 тысяч рублей. Предприниматель предоставил чиновнику для проживания квартиру в Чебаркуле. Взамен обвиняемый помог бизнесмену в заключении муниципальных контрактов по благоустройству, мешая его конкурентам на конкурсных площадках.

В том же году другой предприниматель оплатил за Соловьева 15-тысячный штраф за нарушения им финансовой дисциплины. В ответ чиновник также помог ему при заключении муниципальных контрактов без проведения конкурсов.

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