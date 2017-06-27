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Оглашение приговора экс-главе Кунашакского района оттянули до 30 июняСегодня в 12:56

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Судья не успел его подготовить.

Оглашение вердикта экс-главе Кунашакского района Вадиму Закирову перенесено на 30 июня 2017 года.

"Судья не успел подготовить приговор. Заседание состоится в пятницу в 9.30", - сообщили "Уралинформбюро" в суде.

В.Закирову вменяют мошенничество, получение взятки и злоупотребление полномочиями. По данным следствия, преступления были совершены в 2010-2015 годах.

В частности, экс-глава получил квартиру стоимостью 1,7 миллиона рублей за назначение одного из своих заместителей. Также он "заработал" 2 миллиона рублей на строительстве газпровода, обеспечив подрядчику своевременную оплату работ. Еще 2,5 миллиона рублей достались чиновнику после невыгодной покупки детсада в Кунашаке. Кроме того, Закиров согласовал покупку по завышенной цене 24 квартир для детей-сирот и сотрудников больницы.

Общий ущерб от действий чиновника следователи оценили в 18 миллионов рублей.

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