Его подчиненная отделалась "условкой".

29 июня 2017 года Курганский горсуд вынес приговор бывшему начальнику налоговой службы Зауралья Юрию Касьяненко, признав его виновным в превышении должностных полномочий. Он проведет 3 года в колонии общего режима, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Наталья Иванищева.

Его бывшая подчиненная, экс-руководитель контрольного отдела управления Ольга Киселева-Захарова, получила 3 года лишения свобода условно с испытательным сроком 2,5 года.

Касьяненко стал фигурантом уголовного дела в августе 2016 года. По данным следствия, он покрывал коммерческую фирму, которая не перечислила в бюджет десятки миллионов рублей.



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