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В Челябинской области завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора строительной компании ООО "Гринфлайт" Сергея Мануйлова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия - тысячи дольщиков по-прежнему ожидают свои квартиры.

Как пояснила "Уралинформбюро" представительница потерпевшей стороны Евгения Селявко, некоторые потерпевшие уже знакомы с материалами уголовного дела. Но больше их интересует не возмездие, а реальное решение их жилищной проблемы. 18 июля в Челябинске пройдет собрание участников строительства для передачи 6 достроенных домов, что поможет 700 дольщикам.

Еще 1 120 дольщиков смогут решить проблему в ноябре 2017 года, когда состоится второе собрание. "Всего дольщиков 4 700, но на собрании могут получать право собственности и голосовать только те, кто в реестре (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - прим.ред.). А в реестре - 3 600 человек", - пояснила Селявко.

Стоит напомнить, что Мануйлов покинул пост гендиректора компании в конце июня 2016 года. Этому предшествовала прокурорская проверка, по итогам которой стало известно о пропаже со счетов застройщика 6 миллиардов рублей, собранных с дольщиков. Уголовное дело было возбуждено в середине июля 2016 года.

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