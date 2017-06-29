Обвиняемый в гибели южноуральского срочника офицер получил 4 годаСегодня в 18:36
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Условно.
29 июня 2017 года суд вынес приговор по делу о доведении до самоубийства 20-летнего солдата-срочника из Челябинской области Дмитрия Монастыренко. Офицеру Андранику Мовсисяну назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
"Я считаю, что это справедливый приговор. Кроме того, офицер будет с позором уволен из армии. В пользу потерпевшей - сестры Дмитрия - суд взыскал с войсковой части 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. А войсковой части эти деньги возместит Мовсисян", - сообщил "Уралинформбюро" правозащитник Алексей Ковалев, представляющей интересы потерпевшей стороны.
Юрист добавил, что Мовсисян избежал реального срока потому, что его жена болеет раком, и у них на иждивении двое детей. Потерпевшая не будет обжаловать приговор.
"Самое главное, что офицера признали виновным. Я надеюсь, что этот случай будет уроком для других военнослужащих", - добавил Ковалев.
Трагедия с призывником из Уйского района произошла 4 апреля 2016 года в военной части №93766 Оренбургской области. Незадолго до самоубийства Дмитрий жаловался родным на неуставные отношения. В частности, офицер "требовал исполнения не предусмотренных уставом своих желаний, нести службу исключительно стоя, без права на отдых, тем самым довел до самоубийства подчиненного рядового Монастыренко Дмитрия".
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