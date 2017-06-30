×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


После обысков в свердловском главке трем полицейским грозит арестСегодня в 11:12

  • Текст

По подозрению в превышении полномочий.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте трех сотрудников ГУ МВД по Свердловской области, задержанных по подозрению в превышении должностных полномочий после обысков в главке.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", 27 июня 2017 года сотрудники регионального УФСБ провели следственные мероприятия в УЭБиПК. Четверо полицейских были задержаны, одного из них спустя некоторое время отпустили. Обыски и возбуждение уголовного дела не комментируют ни следователи, ни чекисты, ни полицейские.

По данным местных СМИ, история началась с того, что высокопоставленный сотрудник Росприроднадзора вымогал взятку у одного из предпринимателей. По одной из версий, полицейские убедили коммерсанта спровоцировать чиновника на преступление. Затем предприниматель написал заявление в полицию. Сотрудники главка и чекисты начали разрабатывать операцию по задержанию.

Тем временем, в управлении Росприроднадзора по УрФО сообщили "Уралинформбюро", что "подобных эксцессов в ведомстве не было, никого не задерживали, все сотрудники сейчас на месте".

Ранее по теме:
В свердловский полицейский главк нагрянули чекисты

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×